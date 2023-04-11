Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рекордном увеличении госбюджета страны на текущий год.

Закон предусматривает увеличение бюджета на 537 миллиардов гривен в расходной части: из них 518 миллиардов пойдут на безопасность и оборону, а 19 миллиардов - в резервный фонд.

О том, что закон подписал президент, видно из карточки документа на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, в 2023 году предусмотрены траты:

на Минобороны – 372,4 миллиардов гривен, из них на оплату труда – 364 миллиардов;

на Нацполицию, Госпогранслужбу, Нацгвардию и ГСЧС – 98,3 миллиардов гривен, из них на оплату труда – 95,9 миллиардов;

на ГУР – 4,6 миллиардов гривен;

на СБУ – 9,3 миллиардов гривен;

на администрацию Госспецсвязи – 31,6 миллиардов гривен;

на Службу внешней разведки – 807,6 миллиардов гривен;

на НАБУ – 50,6 миллиардов гривен.

Как мы сообщали, закон Рада приняла в конце марта. Это стало самым большим увеличением бюджета в истории Украины.

Между тем 11 апреля Рада поддержала законопроект об освобождении от уплаты налога на разрушенную войной недвижимость.