Во вторник, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект №7438 об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"За" проголосовали 290 депутатов.

Законопроектом запрещается использование и продажа фейерверков, салютов и петард.

Напомним, в августе Рада приняла за основу законопроект №7438 о запрете фейерверков, салютов и другой пиротехники в Украине. Согласно законопроекту, пиротехнику в Украине можно будет использовать только спасателям, ВСУ и полиции.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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