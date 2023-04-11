Украинцев, получающих помощь в качестве беженцев за границей, Рада освободила от обязанности декларировать эту помощь.

Об этом сообщает нардеп Максим Бужанский.

Такая норма заложена в законопроект 7632. Он был принят сегодня во втором чтении.

Ранее мы писали, что полученная украинскими беженцами помощь от стран ЕС налогообложению в Украине не подлежит. Однако налоговики заявляли, что ее все равно нужно декларировать. Принятым законом требование о декларировании снимается.

Также мы писали, кому и как беженцы должны отдавать налоги с доходов.

И о том, как Украина включается в "большой налоговый обмен" с другими странами и что это значит.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.