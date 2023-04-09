Израиль продлил срок действия виз, а также медицинских услуг и социальной поддержки украинским беженцам.

Об этом сообщает в воскресенье, 9 апреля, канцелярия главы израильского Кабинета министров.

Говорится, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял такое решение "после оценки ситуации".

Напомним, в конце февраля Израиль продлил визы для граждан Украины, которые находятся в стране, до 30 апреля 2023 года.

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