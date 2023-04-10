Верховная Рада приняла обращение к странам НАТО с призывом предоставить Украине членство в Альянсе.

В обращении украинские депутаты призывают государства-члены НАТО и Парламентскую ассамблею Альянса "поддержать обоснованную при нынешних чрезвычайных обстоятельствах потребность Украины в членстве в НАТО".

В частности, "содействовать принятию на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге важных решений, направленных на приближение Украины к будущему членству в НАТО, одобрив соответствующую Декларацию о поддержке Украины"

А также призвать правительства своих государств поддержать заявку Украины на членство в НАТО "и начать планирование процесса присоединения Украины к Организации Североатлантического договора".

Напомним, на прошлой неделе Литва приняла резолюцию об официальном приглашении Украины в НАТО. Литовские парламентарии считают, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в стремлении мира в Украине и Европе.

Однако издание Financial Times сообщает, что НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время, однако в Альянсе могут предпринять действия, чтобы продемонстрировать веру в это в долгосрочной перспективе.