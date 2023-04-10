Сегодня на заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за возврат выплат 30 тысяч гривен военнослужащим, а также сотрудникам Нацполиции и ГосЧС, которые проходят службу в тылу.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко и подтверждают источники "Страны".

"Законопроект 8312. Во время обсуждения ко второму чтению на голосование была поставлена правка, предусматривающая возврат выплат 30 тысяч военнослужащим, службе гражданской защиты, полицейским. Правка получила 254 голоса, сам закон - 277", - сообщил источник "Страны".

При этом с возвратом доплат не все так однозначно. Не факт, что их вернут на практике. Так как для этого нужно будет вносить изменения в бюджет ещё одним законом.

Как поясняет нардеп Ярослав Железняк, эту правку Дмитрий Разумков внес в законопроект о регулировании отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения. Нардепы проголосовали и за заправку и за сам закон в целом.

"Но здесь нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко она возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращенные зарплаты для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

И тут главное, чтобы возврат надбавок сработал:

скорее всего нужно менять бюджет;

ограничение на зарплаты до 10 минзарплат – это очень малая экономия. Даже на 2% от планируемых расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд. грн.

Поэтому я бы пока не столь однозначно утверждал, что вернули.

Пока правильно будет говорить так: "денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/госпредприятий ограничили до десяти размеров минимальной заработной платы», - пишет Железняк.

Напомним, доплаты в 30 тысяч военным в тылу были отменены приказом Минобороны Украины с 1 февраля. Это вызвало возмущение многих украинских военных.

Петиция с требованием вернуть выплаты быстро набрала необходимые голоса и президент Владимир Зеленский передал ее на проработку главе Кабмина Денису Шмыгалю.

Тогда мы подробно писали, как изменили "военные" доплаты силовикам и кому их урезали. С начала войны военнослужащие и прочие силовики получали помимо оклада надбавки в 30-100 тысяч гривен в зависимости от режима службы. Однако власти решили существенное урезать надбавки тем силовикам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий.