Во вторник, 11 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект об освобождении от уплаты налога на разрушенную войной недвижимость независимо от того, включена ли соответствующая территория в перечень таковых, где ведутся боевые действия.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ключевое:

1. Освобождение платы за землю для физических (за весь 2022-й) и юридических лиц (с 01.03.2022 - 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

2. Освобождение от налога на недвижимость для физических лиц (за 2021 и 2022 год) и юридических лиц (с 01.03.2022 - 01.01.2023), если жилая недвижимость расположена на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

3. Освобождение от единого налога 4-й группы происходит:

с 01.03.2022 года за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, до завершения таких событий.

Нормы не распространяется на земельные участки, боевые действия на которых или временная оккупация рф которых завершились до 01.05.2022. То есть, Киевская, Житомирская, Черниговская и Сумская области под льготу не попадают.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла законопроект о компенсациях за разрушенное жилье.

Также сообщалось, что Рада проголосовала за возврат выплат в 30 тысяч военным в тылу.