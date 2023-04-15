Число погибших в результате обстрела Славянска увеличилось до 11 человек - такова последняя официальная статистика. Ее сообщила спикер ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Еще два тела погибших достали из-под завалов пятиэтажки. Всего в доме погибло 6 человек. Кроме того, 21 человек получил ранения в результате попаданий в частные и многоквартирные дома.

На месте частично разрушенного 5-этажного жилого дома продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте завала разобрано свыше 65 тонн разрушенных строительных конструкций.

У Зеленского сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске, но он умер по дороге в больницу.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отбила 56 вражеских атак на Донбассе. РФ наступает под Лиманом, Бахмутом, Марьинкой, обстреливая города ракетами С-300.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.