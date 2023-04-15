В МВД сообщили, что после удара по Славянску разрушения получили 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Фото последствий удара по городу публикует пресс-служба Национальной полиции.

В результате обстрела погибли восемь человек, 21 - ранен.

Кроме того, местные Telegram-каналы публикуют видео продолжающегося разбора завалов многоэтажки, разрушенной во время обстрела.

Ранее мы писали, что из-под завалов дома в Славянске достали ребенка. Однако позже он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.