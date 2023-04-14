В результате удара по Славянску погибли пять человек, 15 получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

Ракетный удар был нанесен, предварительно, ракетами С-300.

Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Кроме того, в Сети появились видео одного из взрывов в Славянске, а также видео и фото последствий обстрела города.

Соответствующие кадры публикуют местные паблики, Telegram-каналы президента Владимира Зеленского и Славянской ГВА.

Зеленский также прокомментировал удар по Славянску.

"Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", - заявил президент.

Тем временем "Радио Свобода" пишет о том, что из-под завалов в Славянске достали ребенка.

Сообщается, что ребенок жив.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удары по Славянску и Константиновке Донецкой области. В одном из поврежденных многоэтажных домов ударом снесло несколько верхних этажей.

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