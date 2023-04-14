Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил удар по жилой многоэтажке в Славянске Донецкой области и сообщил о первом известном погибшем. Тем временем взрывы раздались и в соседних Краматорске и Константиновке.

Как заявил Ермак, в Славянске сегодня раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8. Прилёты пришлись в три пятиэтажных дома.

"Один дом частично разрушен. В двух произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и шести пострадавших", - написал Ермак.

По данным местных пабликов, жертвой обстрела стал мужчина, который курил на балконе, когда начались прилеты.

Между тем по Краматорску, который представляет одну агломерацию со Славянском, тоже нанесен удар. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Прилёты были в гаражном кооперативе, в результате повреждено остекление учебного заведения и нескольких многоквартирных домов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также сообщают о взрывах в Константиновке, которая находится неподалеку.

В ночь на 13 апреля по Славянску был нанесен ракетный удар из комплексов С-300. Тогда пострадали школа, горводоканал и многоэтажки.

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