Российские войска нанесли удары по Славянску и Константиновке Донецкой области. Официальных данных пока нет, но судя по опубликованным видео, в одном из поврежденных многоэтажных домов ударом снесло несколько верхних этажей.

Фото и видео последствий обстрела публикуют в местных Telegram-каналах.

Информации о пострадавших пока нет.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.