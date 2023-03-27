В Славянске увеличилось число погибших и раненых в результате обстрела РФ
В Славянске по состоянию на 13:00 известно уже о двух погибших и 29 раненых в результате российского обстрела.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил об обстреле и опубликовал видео с места происшествия.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.
Продолжается спасательная операция, количество жертв может измениться.
Напомним, россияне за неделю 19 раз обстреляли приграничные пункты Черниговской области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.