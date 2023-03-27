В Славянске по состоянию на 13:00 известно уже о двух погибших и 29 раненых в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил об обстреле и опубликовал видео с места происшествия.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне ударили по центру города около 10:30 двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

Продолжается спасательная операция, количество жертв может измениться.

Напомним, россияне за неделю 19 раз обстреляли приграничные пункты Черниговской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.