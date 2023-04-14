В пятницу, 14 апреля, из-под завалов дома в Славянске достали ребенка. Однако позже он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная.

"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате удара по Славянску погибли пять человек, 15 получили ранения. Под завалами могут оставаться люди. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Ранее мы писали, что по Славянску ночью ударили ракетами. Пострадали школа, водоканал и многоэтажки.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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