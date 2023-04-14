Умер по дороге в больницу. У Зеленского сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске
В пятницу, 14 апреля, из-под завалов дома в Славянске достали ребенка. Однако позже он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная.
"К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара по Славянску погибли пять человек, 15 получили ранения. Под завалами могут оставаться люди. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
Ранее мы писали, что по Славянску ночью ударили ракетами. Пострадали школа, водоканал и многоэтажки.
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