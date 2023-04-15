РФ наступает под Лиманом, Бахмутом, Марьинкой, обстреливая города ракетами С-300. Сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 15 апреля. Сообщается, что украинские войска поразили личный состав и военную технику оккупантов в 5-и районах. Подразделения ракетных и артиллерийских войск поразили один пункт управления врага, 3 района концентрации живой силы, оружия и военной техники противника, а также одну станцию электронного боевого назначения противника.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Российская Федерация продолжает нарушать международное гуманитарное право, обстреливая как позиции украинских войск, так и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов ракетами С-300, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей, разрушению жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
- За сутки было 13 ракетных ударов из ЗРК С-300 по Славянску и Краматорску. На фронте за прошедшие сутки было отбито 56 атак. На Лиманском направлении - вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.
- Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. На Авдеевском направлении противник наступал в Новокалиновском и Первомайском районах. Также отражены многочисленные атаки против Марьинки.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- Кроме того, сообщается о продолжающихся боях в ряде топонимов, находящихся на территории Украины (Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области), а также о том, что некоторые подразделения территориальных войск РФ находятся на территории Беларуси.
- Военное присутствие противника сохраняется в Курской и Белгородской областях, граничащей с Украиной.
- Были зафиксированы случаи мародерства на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива смазки из электротрансформаторов, что, в свою очередь, привело к отключению отдельных улиц населенных пунктов района.
- ВВС и артиллерия Украины проводят операции по поражению военной техники и личного состава противника.
Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.
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