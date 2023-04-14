В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 14 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили 40 атак на Донбассе, россияне обстреляли Славянск и Краматорск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито 40 атак на направлениях:

Лиманском – южнее Дубравы и в районе Белогоровки;

Бахмутском – в Бахмуте (около 15 атак);

Авдеевском и Марьинском – в районах Новокалиново и Первомайского, а также в районе Марьинки (около 15 атак).

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 19 ракетных и 6 авиаударов, совершила около 20 обстрелов из РСЗО. Из 19 ракетных ударов 13 – из РСЗО по Славянску и Краматорску.

5. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов.

Ранее мы писали, что в результате удара по Славянску погибли пять человек, 15 ранены. Под завалами остаются люди.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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