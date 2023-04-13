Американское издание The New York Times опубликовало репортаж из Бахмута.

В нем говорится, что украинские военные защищают "сужающийся полукруг руин в западном районе города", постоянно обстреливаемый артиллерией, который имеет ширину в 20 кварталов.

"Втиснутая в этот постоянно уменьшающийся угол города площадью 16 квадратных миль, украинская армия полна решимости продержаться, даже несмотря на то, что западные союзники сомневаются в целесообразности боевых действий квартал за кварталом, где украинская армия несет значительные потери", - говорится в материале.

"Мы помогаем другим нашим подразделениям выиграть время, получить боеприпасы и вооружение и подготовиться к контрнаступлению", - заявил изданию командир 93-й механизированной бригады полковник Павел Палиса.

При этом он сказал, что у войск в городе и его окрестностях время от времени заканчивались боеприпасы.

Проблема, по его словам, не в узких местах на опасном подъезде к городу, а в общем дефиците на военных складах Украины. Его подразделениям не хватало различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, танковых снарядов и гранатометов.

"Мне, как командиру, больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов", - сказал он.

По его словам, союзники медлят с поставками.

Он также описывает бои в заброшенных зданиях, которые сейчас происходят.

Так, он привел случай, когда россияне пробили из танка стену в доме, и стали штурмовать здание через это отверстие.

По словам полковника Палиса, украинцы успели заложить под здание взрывчатку, выскочить и взорвать эту ловушку, пока россияне все еще были внутри.

Фото из Бахмута

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