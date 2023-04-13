Российские силы в Бахмуте продолжают наступление в центральной части города и пытаются окружить его с севера и юга, штурмуя Богдановку и Ивановское.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения.

Для усиления российской группировки в Бахмут была перекинута часть сил и средств с Авдеевского направления. Заявлено, что РФ несет там огромные потери и жестоко наказывает нежелающих идти на штурм.

Ранее "Страна" писала, что под Бахмутом погиб титулованный украинский велогонщик, служивший в разведке.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что россияне будут двигаться не на Константиновку, если захватят Бахмут, а на север.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".