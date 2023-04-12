Бои у единственной дороги на "большую землю". Появились новые видео из фронтового Бахмута
В Сети появились новые видео из фронтового Бахмута Донецкой области, где не прекращаются бои.
Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.
В пабликах появился и фрагмент боя украинского подразделения "Волки Да Винчи" около единственной дороги, которая связывает Бахмут с "большой землей".
Ранее мы писали, что генерал Александр Сырский заявил, что Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте, уничтожая все важные объекты.
Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.