В Сети появились новые видео из фронтового Бахмута Донецкой области, где не прекращаются бои.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

В пабликах появился и фрагмент боя украинского подразделения "Волки Да Винчи" около единственной дороги, которая связывает Бахмут с "большой землей".

Ранее мы писали, что генерал Александр Сырский заявил, что Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте, уничтожая все важные объекты.

Война в Украине продолжается уже 413-й день. Мы следим за новостями 12 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 412-го дня войны. На фронте по-прежнему в центре внимания - бои за Бахмут. Российская регулярная армия действует на флангах, а "вагнеровцы" сосредоточены на продвижении внутри города. Украинские военные отмечают, что с приходом российских регулярных войск резко усилились артиллерийские обстрелы.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.