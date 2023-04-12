Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал карту, демонстрирующую, где на линии фронта заканчивается зона ответственности ЧВК и начинается зона ответственности регулярной российской армии.

Исходя из нее, "вагнеровцы" теперь воюют только в самом Бахмуте, а также на южном и северном фланге к западу от него. А направление на Северск перешло к армии РФ.

Насколько достоверна карта (учитывая сложные отношения Пригожина с минобороны РФ), неизвестно. Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что регулярные российские войска воюют и в самом Бахмуте, и на флангах к западу от него. Отмечая, в связи с этим, усиление артиллерийских обстрелов.

"Уже несколько недель регулярные войска со своими "Пионами" равняют все, что имело хоть какую-то форму и целостность. Пока из нашей группы в 11 человек, в Бахмуте осталось только трое", - написал вчера в Твиттере украинский боец с ником "твой друг Стус".

Ранее генерал Александр Сырский заявил, что Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте, уничтожая все важные объекты.

При этом Алексей Арестович считает, что россияне будут двигаться не на Константиновку, если захватят Бахмут, а на север.