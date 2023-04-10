Стало известно, как у российской частной военной компании "Вагнер" появилось ее название.

Его историю сообщает в своем расследовании российский оппозиционный центр "Досье".

Как сказано в расследовании, командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин большую часть детства и юности до ухода в советскую армию в 1980-х годах прожил в посёлке Смолино Кировоградской области. Он посещал живущую там мать уже в 2016 году, после того как участвовал в аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Именно его позывной "Вагнер" и стал названием для всей ЧВК.

Журналисты заявляют, что в их распоряжении оказались документы ЧВК, на которых Уткин подписывается рунами, аналогичными символу СС. Кроме того, на его груди, как видно на одном из фото, набиты петлицы оберштурмбанфюрера СС, а письма куратору "Вагнера" Евгению Пригожину он заканчивает фразой "Хайль, Петрович!"

Ранее мы рассказывали, что собой представляет ЧВК "Вагнер" и ее куратор Пригожин и какие у них планы.

А британская разведка считает, что военное руководство РФ хочет заменить "Вагнера" на альтернативную контролируемую ЧВК.