В пятницу, 14 апреля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки РФ нанесла 19 авиаударов, 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

2. Основные усилия силы РФ сосредоточили на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. На этих направлениях было отражено 49 атак противника.



3. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

4. Активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

5. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.



Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.