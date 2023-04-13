В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили 20 атак на четырех направлениях, за Марьинку и Бахмут идут ожесточенные бои.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито 20 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Белогоровки;

Бахмутском – в районе Предтечино;

Авдеевском и Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 11 авиаударов, совершила более 20 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 3 удара.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, силы РФ ежедневно предпринимают по 40-50 попыток штурма Бахмута и окрестностей.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".