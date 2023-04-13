РФ планирует летом запустить производство ракет типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - говорит Громов.

По его словам, с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тысяч таких ракет, главным образом класса "земля-земля".

"На нынешнем уровне производства, Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО", - заявил он.

Х-50 - оперативно-тактическая крылатая ракета авиационного базирования. Разрабатывается российским конструкторским бюро "Радуга". Ракета предназначена для поражения наземных объектов, в том числе укрепленных и хорошо защищенных.

Х-50 разрабатывалась в качестве вооружения модернизированных российских дальних бомбардировщиков. Бомбардировщик Ту-22М3М может нести шесть таких ракет, а Ту-160M/М2 - до 12 штук.