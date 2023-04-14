Активист из Закарпатья Михаил Чокнадий, который сейчас воюет на Бахмутском направлении, опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором заявил, что им прислали неподготовленное пополнение, которое даже стрельбе не обучали.

"Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Они побыли где-то в Сумской области пять дней. После чего их отправили сюда, на Бахмутское направление. Еще им пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют", - сказал он.

Также Чокнадий показал солдата, которого отправили на передовую, несмотря на то, что у него пятеро детей.

Ранее мы писали, что в середине марта в Министерстве обороны Украины заявили, что без подготовки мобилизованные под Бахмут не отправляются.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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