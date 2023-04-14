Российская армия и ЧВК "Вагнер" улучшили взаимодействие в Бахмуте и возобновили наступление, ВСУ организованно отходят.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В частности, сообщается, что штурмовые группы "Вагнера" продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов - севернее и южнее.

Украинские силы испытывают значительные сложности со снабжением, но с тех позиций, которые они были вынуждены уступить, они отошли организованно, говорится в свежем отчете.

При этом в отчете говорится, что "украинские войска все еще обороняются в западных районах города", но в последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артобстрелу.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что российские силы в Бахмуте продолжают наступление в центральной части города и пытаются окружить его с севера и юга, штурмуя Богдановку и Ивановское.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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