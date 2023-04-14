Вечером в пятницу украинские телеграм-каналы сообщили, что Евгений Пригожин призывает завершить войну в Украине. На самом деле куратор ЧВК "Вагнер" ни к чему подобному не призывал.

Источником новости стала недавно опубликованная и неправильно истолкованная статья, в которой Пригожин сказал, что, по его мнению, лучшим вариантом было бы "поставить жирную точку в спецоперации" и "закогтиться" на уже захваченных территориях.

"Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены. Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть", - написал Пригожин.

Однако, по его мнению, вариант заморозки войны на данный момент малореален, потому что Украина готовится к контрнаступлению. Поэтому придется воевать дальше, пока не победит одна сторона.

"Украинцы готовы к наступлению. Мы готовы отразить удар. Лучшим сценарием исцеления России для того, чтобы она сплотилась воедино и стала сильнейшим государством, является наступление ВСУ, при котором никакие подачки и переговоры будут невозможны. И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России", - написал Пригожин.

В целом статья в большей степени нацелена на внутрироссийскую повестку.

Пригожин выводит новый образ "врага народа" в лице некоего "глубинного государства" - ориентированных на Запад "либеральных элит", которые хотят склонить Путина к "договорняку" с американцами. Например, через возвращение к линии 24 февраля 2022 года, что, по мнению Пригожина, вызовет возмущение в России и запустит центробежные процессы.

Поэтому Пригожин и считает наступление ВСУ "лучшим сценарием" для России, так как пока Украина активно воюет, никакие "договорняки" невозможны и есть шанс добиться чисто военной победы.

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