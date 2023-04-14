Украина не делилась с США всей информацией о подготовке контрнаступления, опасаясь утечек. Поэтому слива Пентагона недостаточно, чтобы "изменить ход войны", так как они не отражают полную картину.

Об этом пишет Associated Press.

Украинская сторона не делилась всей секретной информацией "сомневаясь в способности Вашингтона хранить их секреты в безопасности". Поэтому "риск утечки очень минимален" для важнейших военных вопросов, пишет издание.

"Если планируются боевые действия, то о планировании спецоперации знает только очень узкий круг лиц", - заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Несмотря на это, издание отмечает, что "более разрушительный материал все еще может всплыть", и что "будущие разоблачения могут нанести Украине больший ущерб, чем те, которые были обнародованы до сих пор".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что "секретность в одной жизненно важной сфере - планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам - остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал попавшие в сеть документы Пентагона "смесью правдивой и ложной информации". По его мнению, утечки были информационной операцией, выгодной России и ее союзникам.

"Страна" разбиралась, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению. Это может быть намеренной дезинформацией россиян или подготовкой Запада к заморозке конфликта.