Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что оборона России успела окопаться перед надвигающимся наступлением.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, настроения среди западных официальных лиц резко отличаются от того, что было в конце прошлого года, когда Киев удивил своих союзников, а также Россию парой успешных контрнаступлений, в результате которых были возвращены большие участки оккупированных земель.

Как отмечает Bloomberg, на Западе считают, что в этот раз планируемое наступление ВСУ может привести лишь к ограниченному успеху.

"В то время как широко ожидается наступление Украины на город Мелитополь на юге, направленное на перерезание сухопутного коридора в Крым, некоторые европейские официальные лица теперь скептически относятся к тому, что это может быть достигнуто в этом году", - сказано в материале.

Более реалистичным считается сценарий, согласно которому ВСУ в нынешнем году продвинутся на 30 км вперед, "что позволит артиллерии Украины наносить удары по российским линиям снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".

В западных СМИ в последнее время появляется много публикаций, проникнутых скепсисом относительно военных возможностей Украины обеспечить перелом на фронте нынешнем году.

Эта мысль сквозит и в документах из Пентагона. Мы разбирали, что означают утечки Пентагона о неготовности ВСУ к контрнаступлению.