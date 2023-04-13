Пакеты военной помощи, о которых администрация президента США Джо Байдена объявила 20 марта и 4 апреля, - это последние крупные поставки боеприпасов Украине перед ожидаемым началом наступления.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на собеседников из Пентагона.

Источник назвал эти поставки "последней попыткой", поскольку союзникам Киева не хватает боеприпасов, чтобы обеспечивать текущие потребности Украины, а их собственные запасы критически малы.

Министр обороны США Ллойд Остин должен вскоре встретиться со своими коллегами из 50 стран на следующем "Рамштайне" в Германии, чтобы обсудить этот вопрос.

"Ожидается, что дополнительные артиллерийские поставки и боеприпасы для истощенной ПВО Украины будут в центре внимания", - пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что Франция блокирует выполнение плана ЕС о совместных поставках боеприпасов Украине.

По данным Financial Times, производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у ЕС.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".