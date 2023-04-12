Франция блокирует выполнение одобренного плана ЕС о совместных закупках и поставках боеприпасов, в том числе для отправки в Украину.

Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на источники.

По данным издания, среди прочего, Франция хочет, чтобы возмещение было возможно не только за боеприпасы, но и за ракеты, даже в ситуации, когда Украина не просит о таких ракетах.

Некоторые страны ЕС, в том числе Польша, протестуют против этого.

По мнению некоторых дипломатов, за позицией Франции может стоять лоббирование оборонных компаний.

"Речь идет о создании механизма принудительного заказа конкретного оборудования, которое украинской стороне на самом деле может не потребоваться", – сказал PAP дипломат ЕС.

Общая сумма финансирования проекта - 2 миллиардов евро. Из них половина должна пойти странам на возмещение поставок. Однако на складах у европейцев не хватает снарядов, поэтому возникла необходимость закупать их за пределами ЕС.

"Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране на безвозмездной основе, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. Дискуссии по этому поводу продолжаются", – цитирует издания европейского чиновника.

Ранее издание Welt am Sonntag также рассказывало, что реализация плана Евросоюза по обеспечению Украины боеприпасами "увязла в спорах".

А Financial Times сообщал, что производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у ЕС.