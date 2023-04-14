Канал France 24 показал сюжет из лагеря российских военных и назвал "вражеским" контрнаступление Украины.

Сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды был опубликован на сайте телеканала 13 апреля. Материал на английском языке вышел под заголовком: "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт и теперь готовятся туда вернуться", – начинается сюжет французских журналистов.

В сюжете военные РФ хвастают, что их оружие лучше западного, в частности, танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны. Другой российский мобилизованный заявляет, что "не боится смерти", но боится, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Еще один российский солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя героя своего репортажа, назвал "вражеским".

"Все ломается, все убивается. Непобедимых нет", – заявляет российский солдат.

Позже France 24 удалил видео, а представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал.

"Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону", – отметил он в Твиттере.

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