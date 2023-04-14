Командование Сил территориальной обороны ВСУ прокомментировало видео с военными с Бахмутского направления, в котором говорилось о неподготовленном пополнении и о солдате, мобилизованном, несмотря на пять детей и больного отца.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале замминистра обороны Анны Маляр, утверждается, что "ни один ребенок военнослужащего, фигурирующего в видео, официально не зарегистрирован, в свидетельстве о рождении детей он как отец не значится".

Что касается подготовки военнослужащих, которых посылают на передовую, Командование Сил теробороны ВСУ заявило, что "военнослужащие Сил ТрО ВСУ после получения мобилизационного распоряжения в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в обязательном порядке проходят базовую общевойсковую подготовку и профессиональную подготовку в учебных центрах".

При этом командование добавляет, что "все случаи несоблюдения порядка отработки программы подготовки военнослужащих внимательно изучаются Командованием Сил ТрО ВСУ и принимаются меры по их недопущению".

Обо всех нарушениях при подготовке мобилизованных или во время мобилизации предлагается сообщать на горячую линию Командования Сил ТрО по номеру 0 800 507 028 или горячую линию Минобороны – 0 800 500 442.

При этом отмечается, что по заявлениям, которые прозвучали на видео о плохой подготовки солдат, уже назначена и проводится проверка.

Напомним, в середине марта в Министерстве обороны Украины заявили, что без подготовки мобилизованные под Бахмут не отправляются.

Ранее мы писали, что комбат 46 бригады с позывным "Купол" рассказал американским СМИ, что в его батальон поступают неподготовленные бойцы, которые "боятся звука выстрела", "бросают все и бегут".

После этих заявлений комбата сняли с должности.