Зеленский полтора часа разговаривал по телефону с Макроном. Обсудили визит Макрона в Китай и войну
Владимир Зеленский провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом президент Украины сообщил в своем Фейсбуке.
"Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками. Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя", - коротко перечислил Зеленский ключевые темы беседы с Макроном.
Также, по его словам, стороны обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс.
Отдельно президенты уделили внимание реализации украинской формулы мира.
Предыдущий разговор Зеленского с Макроном состоялся 1 апреля. Тогда он длился час.
А вначале февраля Зеленский встречался с Макроном, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже.