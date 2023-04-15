Владимир Зеленский провел почти полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом президент Украины сообщил в своем Фейсбуке.

"Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступниками. Обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя", - коротко перечислил Зеленский ключевые темы беседы с Макроном.

Также, по его словам, стороны обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс.

Отдельно президенты уделили внимание реализации украинской формулы мира.

Предыдущий разговор Зеленского с Макроном состоялся 1 апреля. Тогда он длился час.

А вначале февраля Зеленский встречался с Макроном, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже.