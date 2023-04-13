Президент Франции Макрон заявил, что быть союзником США "не означает быть их вассалом", и выступил за статус-кво Тайваня.

Об этом он заявил, выступая в Нидерландах, передает BBC.

"Быть союзником не означает быть вассалом... не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно", - заявил Макрон.

Он заявил, что выступает за статус-кво Тайваня и "ничего не изменилось в поддержке Францией" этого статуса, а также "поддерживает политику одного Китая и поиск мирного разрешения ситуации".

Отметим, что после полета в Китай Макрон стал больше говорить, что Европа не должна быть вассалом США. В частности, в интервью Politico он заявлял, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

При этом на днях Китай сымитировал ракетную атаку на Тайвань в рамках учений. Около 10 китайских и 10 тайваньских кораблей были стянуты к так называемой срединной линии Тайваньского пролива. С помощью истребителей и кораблей была произведена имитация нападения на иностранные военные цели у юго-западного побережья Тайваня.

После этого Си Цзиньпин вообще поручил армии Китая готовиться к реальной войне. Глава МИД Тайваня Джозеф У также заявил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.