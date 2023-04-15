Французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который включает в себя повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Об этом сообщает Le Figaro.

Несмотря на то, что в правительстве обещают рост объема минимальной пенсии до 1200 евро в месяц, такое решение вызвало протесты профсоюзов. Люди призывали Макрона отказаться от подписания закона.

Однако правительство Франции подчеркивает, что реформа необходима для предотвращения дефицита пенсионного бюджета.

Протесты против пенсионной реформы проходили в течение нескольких месяцев во Франции, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу, в Ренне произошел инцидент, где группа митингующих подожгла полицейский участок. 14 апреля в стране снова вспыхнули протесты.

Ранее мы писали, что протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.

А в городе Бордо демонстранты, выступающие против пенсионной реформы, подожгли здание мэрии. Также в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Полиция провела задержания.