В столице Франции из-за протестов против пенсионной реформы в некоторых районах скопились горы мусоры.

Забастовка мусорщиков стала частью протестов, которые охватили страну в связи с пенсионной реформой, предложенной правительством Эммануэля Макрона. Она началась 6 марта.

Во вторник, 28 марта, крупнейший профсоюз, работающий в секторе отходов и городской санитарии, объявил о временной приостановке забастовки начиная со среды. Рабочие также решили прекратить блокаду трех мусоросжигательных заводов, которые обслуживают город.

Но весь мусор с улиц еще не успели убрать.

Забастовка во Франции сопровождалась масштабными уличными протестами. Полиция била и теснила протестующих, применяя дубинки и слезоточивый газ.

А в городе Бордо демонстранты, выступающие против пенсионной реформы, подожгли здание мэрии. Также в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Полиция провела задержания.