В понедельник, 13 марта, в нескольких аэропортах Германии начнется забастовка. Ряд рейсов будет отменен.

Об этом сообщается на сайте аэропорта в Гамбурге.

"Из-за забастовки регулярные вылеты не будут производиться с 22:00 часов воскресенья, 12 марта, до 23:00 часов понедельника, 13 марта. Всех пострадавших пассажиров просят связаться со своими соответствующими авиакомпаниями или со своим туроператором", - говорится в сообщении.

Кроме того, об отмене рейсов заявили аэропорты Ганновера и Бремена.

По данным аэропорта Габсбурга, на понедельник было запланировано около 244 рейсов с более чем 30 000 пассажиров.

Известно, что профсоюз Verdi, который и призывал аэропорты присоединиться к забастовке, требует повышения зарплаты на 10,5% - по крайней мере, на 500 евро в месяц для примерно 2,5 млн работников федеральных и местных государственных служб по всей стране.

Работодатель в ходе переговоров предложил пятипроцентное повышение в два этапа и единовременные выплаты в размере 2 500 евро.

Третий раунд переговоров запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

Напомним, 17 февраля в семи аэропортах Германии началась предупредительная забастовка. По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2 340 рейсов. Ассоциация заявила о "беспрецедентной эскалации".

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