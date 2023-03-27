В Германии проходит крупнейшая за 30 лет забастовка железнодорожников и авиаперевозчиков.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Масштабная забастовка привела к отмене рейсов в аэропортах, остановке движения поездов и другого транспорта в ряде земель.

Организаторы - профсоюзы EVG и Verdi. Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5 процента, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение зарплаты работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Упразднены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. Не будет курсировать и большинство пригородных поездов, поскольку их оператор, компания DB Regio, тоже присоединилась к забастовке.

Ожидается, что забастовка продлится сутки.

Напомним, в феврале в аэропортах Германии из-за забастовки отменили более 2 тысяч рейсов.

Ранее "Страна" писала, кем и на какие зарплаты устраиваются украинские беженцы в Германии.