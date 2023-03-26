В Германии на сутки остановится ж/д транспорт и авиарейсы из-за забастовок работников - DW
В полночь 27 марта в Германии на 24 часа полностью остановится железнодорожный транспорт и частично - остальной. Причиной станет забастовка работников этой сферы. Профильные профсоюзы Verdi и EVG требуют повысить зарплаты минимум на 500 евро в месяц.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Ожидается также массовая отмена авиарейсов и перебои с общественным транспортом. Забастовка коснется всех немецких аэропортов, за исключением Берлин-Бранденбурга. Оба крупнейших аэропорта ФРГ - во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене - уже объявили, что 26 и 27 марта в этих транспортных узлах не будет регулярных пассажирских и грузовых перевозок.
Движение поездов дальнего следования 27 марта будет полностью остановлено, предупредил железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Поезда регионального сообщения в основном не выйдут на линии, добавили в компании.
Министр транспорта Фолькер Виссинг призвал профсоюзы к сдержанности.
"Я могу лишь призвать всех партнеров по коллективным переговорам осознать свою ответственность и минимизировать воздействие на население", - сказал он.
Напомним, 17 февраля в семи аэропортах Германии началась предупредительная забастовка. По оценкам ассоциации аэропортов ADV, почти 300 тысяч пассажиров пострадали от отмены 2 340 рейсов. Ассоциация заявила о "беспрецедентной эскалации".
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