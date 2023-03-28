Костры, дубинки и слезоточивый газ. Уличные протесты против пенсионной реформы во Франции не прекращаются
Протесты во Франции против пенсионной реформы продолжаются.
Видео публикуют местные издания.
На видео из Парижа видно, как мощные клубы черного дыма от костров заволокли улицы. Полиция бьет и теснит протестующих, в ход идут дубинки и слезоточивый газ.
Напомним, акции протеста против пенсионной реформы во Франции начались еще в январе. Однако власти все равно начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.
Также в сети появилось видео пожара во французском Бордо, где протестующие против пенсионной реформы подожгли здание мэрии. Также в ход идут и бутылки с зажигательной смесью. Полиция проводит задержания.
Ранее мы писали, что Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против протестующих во Франции.