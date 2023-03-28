Протесты во Франции против пенсионной реформы продолжаются.

Видео публикуют местные издания.

На видео из Парижа видно, как мощные клубы черного дыма от костров заволокли улицы. Полиция бьет и теснит протестующих, в ход идут дубинки и слезоточивый газ.

Напомним, акции протеста против пенсионной реформы во Франции начались еще в январе. Однако власти все равно начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Также в сети появилось видео пожара во французском Бордо, где протестующие против пенсионной реформы подожгли здание мэрии. Также в ход идут и бутылки с зажигательной смесью. Полиция проводит задержания.

Ранее мы писали, что Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против протестующих во Франции.