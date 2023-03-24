Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против протестующих во Франции.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Дунья Миятович, сообщает Le Monde.

"Единичные акты насилия со стороны некоторых протестующих или иные предосудительные действия, совершенные другими лицами во время акции протеста, не могут служить оправданием чрезмерного применения силы представителями государства. Этих действий также недостаточно для того, чтобы лишить мирных протестующих их права на свободу собраний", – сказала она.

Ранее мы сообщали об акциях протеста во Франции против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В Париже в ход идут и бутылки с зажигательной смесью. Против участников протеста полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.

Кроме того, полиция разгоняет протестующих в Париже водометами. Участники акции строят баррикады.

А в Бордо участники протестов против французской пенсионной реформы подожгли здание мэрии.

Ранее мы писали, что, по данным местных изданий, общенациональные протесты будут продолжаться, особенно сильно затрагивая энергетическую и нефтеперерабатывающую отрасли, а также железнодорожный транспорт.