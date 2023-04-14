Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Таким образом, в стране утвердили повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, France Info.

На соответствие Конституции принятый законопроект направили и сторонники, и противники реформы - премьер Элизабет Борн и парламентские фракции - Нового народного экологического и социального союза (NUPES), "Национального объединения" Марин Ле Пен, группа сенаторов-социалистов, "зеленых" и коммунистов.

Днем ранее во всех крупных городах Франции прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тысяч человек.

Тем временем во Франции после признания законности пенсионной реформы возобновились массовые протесты.

Соответствующие видео появились в Telegram-каналах.

Также сообщается, что протесты привели к пожарам и столкновениям с полицией.

Напомним, что данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее мы писали, что протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.

А в городе Бордо демонстранты, выступающие против пенсионной реформы, подожгли здание мэрии. Также в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Полиция провела задержания.