Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу. В стране снова вспыхнули протесты. Видео
Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Таким образом, в стране утвердили повышение пенсионного возраста.
Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, France Info.
На соответствие Конституции принятый законопроект направили и сторонники, и противники реформы - премьер Элизабет Борн и парламентские фракции - Нового народного экологического и социального союза (NUPES), "Национального объединения" Марин Ле Пен, группа сенаторов-социалистов, "зеленых" и коммунистов.
Днем ранее во всех крупных городах Франции прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тысяч человек.
Тем временем во Франции после признания законности пенсионной реформы возобновились массовые протесты.
Соответствующие видео появились в Telegram-каналах.
Также сообщается, что протесты привели к пожарам и столкновениям с полицией.
Напомним, что данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее мы писали, что протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона в Париже.
А в городе Бордо демонстранты, выступающие против пенсионной реформы, подожгли здание мэрии. Также в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Полиция провела задержания.