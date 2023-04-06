В четверг, 6 апреля, в Париже идут столкновения протестующих против пенсионной реформы с полицией. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

Видео беспорядков публикуют Telegram-каналы.

Также митингующие разгромили любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона в французской столице. Участники протеста подожгли навес заведения La Rotonde на бульваре Монпарнас.

Напомним, что протесты против пенсионной реформы во Франции начались еще в январе. Однако власти все равно начали процесс принятия решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. 11 марта верхняя палата парламента проголосовала за законопроект.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Она говорит, что цель реформы - избежать дефицита денег в пенсионном фонде Франции, который к 2030 году, по прогнозам, может достичь 20 млрд евро.

Данная реформа была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее мы писали, что в городе Бордо демонстранты, выступающие против пенсионной реформы, подожгли здание мэрии. Также в ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Полиция провела задержания.