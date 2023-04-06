Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сейчас победила бы Эмманюэля Макрона на выборах президента, если бы они состоялись сейчас.

Об этом свидетельствует опрос группы компаний Elabe для телеканала BFMTV.

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы 55% голосов избирателей во Франции во втором туре голосования, тогда как действующий президент Макрон - лишь 45%.

При этом на последних выборах в апреле 2022 года лидер партии "Ренессанс" получил 58,5% против 41,5% у Ле Пен и стал первым за последние два десятилетия президентом Франции, который был избран на второй срок.

Летом на парламентских выборах коалиция президента Франции Макрона получила 244 места, хотя до выборов имела 345. Провластный блок утратил таким образом 50%-е большинство. А правая партия Марин Ле Пен получила 89 мест (раньше у нее было всего 8).

Напомним, Макрон в среду, 5 апреля, прибыл в Китай на встречу с главой КНР Си Цзиньпином.