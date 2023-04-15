Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении персональных санкций против граждан России.

Это оформлено двумя указами, опубликованными на сайте Офиса президента.

Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта. Среди них есть олимпийские чемпионы и такие известные имена, как фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина и футболист Игорь Акинфеев.

Также в списке российских спортсменов и спортивных деятелей, подвергнутых санкциям, присутствует Ксения Шойгу. Это дочь министра обороны России Сергея Шойгу. Она занимает должность президента Федерации триатлона РФ.

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу

Указ №227/2023 вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Среди физических лиц числятся ученые и предприниматели, а среди юрлиц - предприятия, связанные с "Газпромом", IT-компании и другие, в частности, "Яндекс" и "Рамблер", общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", а также акционерные общества "Икс-Холдинг".

Санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский ввел санкции против директора "Северного потока", жены Сергея Суровикина, семей Дмитрия Медведева и Алины Кабаевой.

Также "Страна" рассказывала, что Верховная Рада поддержала указ Владимира Зеленского об утверждении санкций против всех финучреждений РФ на 50 лет.