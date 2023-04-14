Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистом Вадимом Карпьяком в своем Instagram в пятницу, 14 апреля.

Говоря об амбициях Украины на Вильнюсском саммите, Кулеба очертил неприемлемые для Киева сценарии.

"Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат саммита.

Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для нас неприемлемо", – сказал министр.

По его словам, Украина не примет "никаких суррогатных решений" Вильнюсского саммита.

"В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между настоящим днем и моментом, когда Украина станет членом НАТО", – сказал Кулеба.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом Альянса только после победы над Россией.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Financial Times, НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время.