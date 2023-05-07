По итогам 2022 года Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира, несмотря на санкции. В топ-10 страна оказалась впервые после 2014 года.

Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Всемирного банка и статистических служб.

По итогам 2022 года Россия заняла восьмое место в мире по показателю производства товаров и услуг. Он достиг 2,3 триллиона долларов. В 2014 году, когда РФ в последний раз вошла в топ-10, она была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Следующие места распределились таким образом:

Китай (с показателем 17,94 триллиона);

Япония (4,17 триллиона);

Германия (4,07 триллиона);

Индия (3,4 триллиона);

Великобритания (3,07 триллиона);

Франция (2,78 триллиона).

Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.

По уровню ВВП Украина в 2022 году заняла 54-е место.

Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период.

Между тем по данным Росстата, валовой внутренний продукт России в 2022 году снизился на 2,1%.

Глава МВФ Кристалина Георгиева на Боаоском азиатском форуме в марте заявила, что из-за войны в Украине рост мирового ВВП будет менее 3%, а 2023 год "станет еще одним сложным годом".