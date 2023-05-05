Вторжение Китая в Тайвань потенциально может остановить производство крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные разведки США.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс, выступая перед сенатским комитетом по вооруженным силам заявила, что передовые полупроводниковые микросхемы производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd используются в 90 процентах "почти всех категорий электронных устройств по всему миру".

Если в случае китайского вторжения TSMC перестанет производить эти чипы, "это будет иметь огромное глобальное финансовое влияние, которое, я думаю, составит где-то от 600 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов в год в течение первых нескольких лет", - заявила Хейнс.

По ее словам, это ударит как по экономике США, так и по экономике Китая.

Напомним, в Сенате США выделили миллиарды долларов на развитие технологий микросхем для противодействия Китаю.

По данным The Telegraph, западные компании опасаются нападения Китая на Тайвань больше войны в Украине.