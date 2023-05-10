Торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР на своем сайте.

Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг 19,228 млрд долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,606 млрд долларов, а получила от него - 9,621 млрд долларов, указали в таможенном управлении.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло крупного китайского производителя автомобилей Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Причиной стало решение компании остаться на российском рынке и развивать там бизнес.

Также появились сообщения, что вторжение Китая на Тайвань потенциально может остановить производство крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.